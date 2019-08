Il Benetton è pronto: «Ora conta solo vincere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYTREVISO Prima settimana di riposo in casa Benetton da quando, lo scorso 15 luglio, è iniziata ufficialmente la nuova avventura. Sei settimane di duro lavoro, delle quali le prime 5 in Ghirada, con tanto rugby e dettami generali dello staff tecnico, quindi l'ultima in montagna, a Calalzo di Cadore, nel cui periodo il rugby è stato quasi un tabù. Lo staff, infatti, ha preferito gettare le basi a livello mentale e psicologico, ma soprattutto ha cercato di unire il gruppo, con momenti di aggregazione e varie camminate, che se per un verso...