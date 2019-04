IL BENETTON DEI RECORD «UNA DIFESA AFFIDABILE»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYTREVISO Nella stagione dei record non poteva non arrivare la prima, storica, qualificazione ai playoff, oltre al ritorno in Champions Cup. Sabato, il Benetton si giocherà col Munster l'accesso alle semifinali del Pro14, ma nell'arco della stagione ha inanellato una serie di risultati che riassumono una stagione esemplare, come le 11 vittorie, eguagliando il record dell'anno scorso ma con un balzo avanti nei risultati positivi, ben 13, uno in più della stagione 2012/2013, grazie ai due pareggi in casa di Leinster e Ulster. Record anche...