PRO14

TREVISO L'illusione di poter vincere una partita in Pro14 è durata poco più di mezz'ora, fino alla seconda meta, segnata dal pilone Nemer e che ha portato il Benetton avanti 14-3. Poi, un parziale di 26-0 (19-0 nella sola ripresa) e 4 mete gallesi, hanno fatto svanire ogni speranza ai biancoverdi, condannati così alla sconfitta numero 13 nel torneo italo-celtico e alla matematica certezza dell'ultimo posto del girone.

Un Benetton che, pur commettendo qualche errore di troppo, ha dimostrato di poter controllare il Cardiff per quasi un tempo, ha segnato una prima meta con Tavuyara dopo una decina di minuti dall'avvio, sfruttando la superiorità al largo e bissando poi al 36' con Nemer che ha finalizzato un multifase che ha dato l'impressione di non terminare mai. Tra le due mete trevigiane, soltanto un calcio di punizione del XV gallese e un 14-3 che ha dato l'impressione di poter essere l'alba del primo successo in Pro14. Prima della conclusione del parziale, però, il Cardiff, molto più reattivo, è riuscito a segnare e a chiudere la prima parte di partita sotto di 4 punti (14-10).

Nel secondo tempo il Benetton è praticamente uscito di scena, ha ceduto a livello fisico e subìto ben presto la meta del sorpasso (14-15) da Summerhill, il quale al largo ha bucato la difesa trevigiana anche con discreta facilità. Cardiff si è installato per lunghi tratti nella metà campo dei padroni di casa e ha costretto Treviso, in altri momenti, a giocare in modo tattico al piede. Evidente l'incapacità del Benetton di riportarsi in attacco, Treviso si è dimostrato abbastanza consistente nella difesa della propria meta, riuscendo a rintuzzare parecchi dei pick and go che i gallesi hanno attuato, tuttavia nulla ha potuto a metà ripresa nella meta di forza del pilone Domachowski che ha portato Cardiff oltre al break. La meta di Lee-Lo alla mezz'ora, con la difesa trevigiana un po' a guardare, ha messo la parola fine alla partita oltre ad aver dato il punto supplementare ai gallesi.

PARI DEL PETRARCA

Nel Top giornata d dedicata ai recuperi dell'ottavo turno.

L'Argos Petrarca si è fatto rimontare allo scadere dal Calvisano (in 14 dal 52'), chiudendo con un pareggio (29-29) la sfida in terra bresciana. Petrarca sempre avanti e divario massimo al 32' del primo tempo (22-7).

Dopo 11 successi di seguito, per i padovani di Marcato il primo mezzo passo falso che comunque non pregiudica nulla, anzi consolida il primato. Successo largo del Viadana, passato a Roma 49-25 contro la Lazio.

Ennio Grosso

