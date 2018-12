Il Benetton cede agli Harlequins e perde il primo posto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYNel quarto turno della Challenge Cup, il Benetton è stato sconfitto a Londra dagli Harlequins 20-9 (due mete inglesi contro 3 piazzati di Ian McKinley) e ha perso la testa della classifica della Poule 5, sempre più ingarbugliata, con 4 squadre racchiuse in appena due punti. Oltre alla sconfitta pesa per il Benetton anche il fatto di non essere riuscito a conquistare il punto di bonus, cosa che invece gli Harlequins erano riusciti a fare a Treviso. Bonus che anche nelle prossime due giornate potrebbero essere determinanti ai fini del...