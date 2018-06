Il battesimo dell'Adriatica Ionica Race Cinque tappe da Musile a Trieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMONasce ufficialmente oggi una nuova corsa ciclistica, la Adriatica Ionica Race, un progetto voluto da Moreno Argentin che, non a caso, vedrà protagonista in questa prima edizione il Nordest, in attesa il prossimo anno di sbarcare anche in Austria, Slovenia e Croazia, ma con l'obiettivo di toccare nove nazioni nel 2022. Cinque le tappe previste, a partire dalla cronosquadre odierna che da Musile porterà i ciclisti dopo 23.3 km a Lido di Jesolo percorrendo la Ciclabile del Piave. Prima partenza alle 14, ultima alle 14.45; differita tv...