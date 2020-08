BASKET

Il massimo campionato di basket riparte con il remake della finale di Coppa Italia vinta dall'Umana Reyer lo scorso 16 febbraio contro Brindisi prima dello stop per il Covid. Si parte dunque il 27 settembre con la regular season che terminerà il 2 maggio 2021. Un campionato che vedrà al via 16 squadre. Il girone di andata Si concluderà il 10 gennaio e qualificherà le prime 8 formazioni alla Final Eight di Coppa Italia che si disputerà da giovedì 11 a domenica 14 febbraio 2021. Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo c'è il derby di Bologna il 22 novembre mentre la Reyer affronterà nella stessa giornata Milano con il ritorno previsto il 28 marzo 2021.

Bisognerà invece aspettare la 14esima giornata (3 gennaio 2021) per assistere al derby tra De' Longhi Treviso e Umana Reyer con il ritorno che andrà in scena il 25 aprile 2021.

Invariato il format dei playoff con quarti di finale e semifinali che si giocheranno al meglio delle 5 gare mentre la serie di finale si disputerà al meglio delle 7 gare.

Sulla carta, ed è così ormai da anni, Milano parte inevitabilmente favorita forte di un budget (più di 30 milioni) nettamente superiore a qualsiasi altra avversaria anche se spesso poi il campo ha finito per dire cose diverse regalando all'Olimpia solo o quasi delle cocenti delusioni. Anche quest'anno la corazzata guidata da Messina vale, ma sempre sulla carta, un posto tra le prime 6 in Europa ma il condizionale è quantomai d'obbligo. Così come molto ambiziosa è la Virtus Bologna con il patron Zanetti deciso a rinverdire i vecchi fasti.

La Reyer? Tra tutte rimane probabilmente (almeno in partenza) la squadra più solida, se non altro perchè ha cambiato pochissimo confermando in blocco il gruppo che ha conquistato la Coppa Italia sulla scia di una serie di successi che porta la firma di Walter De Raffaele e di una società che ha saputo negli anni curare quei particolari che alla fine fanno la differenza (dentro e fuori dal campo), elevando alla massima potenza il concetto di squadra. Che a parole è un verbo predicato da tutti ma che nei fatti pochissimi riescono alla fine a materializzare. Una squadra, quella orogranata, che lancerà definitivamente Stefano Tonut, Andrea De Nicolao e anche Davide Casarin, uno dei prospetti più interessanti a livello giovanile. Importante in chiave strutturale l'acquisto di Fotu (giunto da Treviso) che ha di fatto coperto quel buco vicino al ferro creatosi con l'incompiuta Udanoh, scaricato dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Il formidabile sistema difensivo targato De Raffaele sarà ancora il marchio di fabbrica della Reyer che potrà ancora contare su grandi giocatori come Bramos, Watt, Stone, Daye e Chappell con Vidmar che troverà spazio soprattutto nei match europei.

Per la De' Longhi Treviso il discorso ovviamente è un po' diverso con coach Menetti che ha già fissato nella salvezza il primo obiettivo anche se i trevigiani potrebbero rappresentare una vera mina vagante. Una squadra che forse, rispetto agli ultimi anni, è stata costruita con pochi ruoli definiti e con più elementi interscambiabili che è un po' la direzione che ha preso da tempo il basket in generale. Molta attesa per Tyler Cheese, Jeffrey Carroll, DeWayne Russell che si uniscono a David Logan con gli italiani Imbrò, Chillo, Vildera, Akele, Piccin e Bartoli (più il nigeriano Mekowulu) che promettono battaglia.

