Il Badia punta alto, Rovigo si scalda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TROFEO REGIONE Parte in terra veronese la stagione del Badia che oggi affronta a San Gregorio Veronella la formazione dell'Aurora Cavalponica per la prima partita del 1° turno del girone 4 del Trofeo Regione Veneto di Promozione.Trasferta difficile contro una formazione già bella nel campionato scorso e che si è rinforzata per puntare ancora ai play off, dove nel girone A era arrivata quinta. Il ds del Badia Enrico Mantovan nutre però buone speranze per una prestazione dignitosa della squadra anche se ha qualcuno rientrato dalle vacanze...