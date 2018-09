«Il Badia domani a Verona vuole concedere il bis»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIO. PROMOZIONEIl Badia torna domani a Verona alla ricerca di quei punti che ha trovato con il Borgo Roma (3-1) e che invece non è riuscito a conquistare a Baruchella nello scontro con il Castelbaldo Masi (0-4). Gioca domani nel 3° turno del campionato di calcio di Promozione, girone A, contro l'Aurora Cavalponica 2009, che ha la sua sede a Veronella, un popoloso quartiere della città, e sul campo intitolato a San Gregorio. Nella stagione scorsa il Cavalponica sciorinava un gioco da far invidia, in questa ha esordito perdendo in casa per...