Il 2,02 saltato a Londra da Elena Vallortigara vale anche come primato veneto strappato a Sara Simeoni, la regina.Sara, ha conosciuto Elena? «Sì, l'ho incrociata alcune volte, alle gare. Quest'anno aveva dimostrato di valere misure superiori, mancava solo qualche particolare tecnico. Ha trovato la forma giusta, magari non ci si aspettava che valesse i 2,02, ma almeno i 2 metri li valeva».Lei cosa fa, oggi, nell'atletica? «Seguo il progetto giovani, di promozione a Nordest, ovvero in Veneto, Friuli, Trentino e Alto Adige. Vogliamo essere...