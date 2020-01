LE INDAGINI

NEW YORK La caduta dell'elicottero che trasportava Kobe Bryant, sua figlia Gianna e altre sette persone è stata precipitosa e drammatica. La conferma viene dai dati di volo comunicati ieri da Jennifer Homendy, investigatrice dell'agenzia governativa statunitense Ntsb, che interviene in caso di incidenti aerei. Dopo l'ultima comunicazione alle 9:39 di domenica mattina, quando i controllori di volo hanno detto al pilota che volava a quota troppo bassa, il velivolo ha avuto una caduta verticale di 120 metri in appena sei secondi, e si è abbattuto sulla collina di Calabasas alla velocità di 230 km/h. A bordo dell'elicottero non c'era uno strumento di sicurezza molto diffuso: l'allarme sonoro che avverte della pericolosa prossimità del terreno. Ma anche se ci fosse stato, non è certo che sarebbe servito ad evitare il disastro, perché l'impatto è avvenuto a mezza costa sulla collina, appena sotto uno strato di rocce che nessuna manovra d'emergenza sarebbe riuscita a far superare. La Ntsb non ha ancora indicato la causa dell'incidente, anche se brandelli di prova continuano ad accumularsi.

IMMAGINI CHOC

Nei tempi di vita in diretta televisiva nei quali viviamo, i social si stanno affollando di immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di alcune case di Calabasas, i cui proprietari assicurano che il sonoro riproduce i momenti finali del volo. Ieri sono entrati in azione sulla collina gli elicotteri che prelevavano i frammenti sparsi tra la vegetazione. Il medico legale ha finora identificato solo quattro dei cadaveri; tra loro martedì sera c'è stato il riconoscimento di Kobe, possibile soltanto grazie alle impronte digitali, e del pilota Ara Zobayan, ma quello di Gigi ancora manca.

SUPER BOWL

Si avvicina la data del Super Bowl questa domenica, e con essa la prima opportunità di celebrare pubblicamente la scomparsa del Mamba. Il presidente della NFL Roger Goodell ha promesso che la partita di domenica sarà dedicata alla stella del basket, che contava molti amici tra i giocatori della NFL. La partita finale del campionato che verrà disputata a Miami tra i 49ers e i Chiefs è accompagnata da una lunga catena di feste che si svolgono in città per l'intero fine settimana. Tra questi c'è il tradizionale party organizzato da Shaquille O'Neal, uno degli atleti più colpiti dalla scomparsa di Kobe. Shaq ha detto ieri che verserà l'intero profitto della serata nel fondo di assistenza per le famiglie delle altre vittime della comitiva che viaggiava con Bryant, e nella fondazione che sarà stabilite in memoria del suo collega e della figlia Gigi. «Quest'ultimo colpo mi ha distrutto, mi ha cambiato la vita per sempre» ripete O'Neal, che era già sofferente per la recente scomparsa della sorella, morta per un tumore. «Non volevo crederci quando mi hanno mostrato il titolo su un telefonino ricorda l'ex centro dei Lakers pensavo ad uno dei tanti scherzi che affollano la rete. Ma quando ho sentito che a bordo c'era anche Gigi, sono crollato. Kobe era mio fratello e io ero lo zio di Gianna, così come lo era lui per le mie figlie».

Dopo il Super Bowl sarà il turno degli Oscar, con un omaggio speciale per l'unico cestista ad aver vinto la statuetta, con il documentario Dear Basketball del 2018. Le memorabilia di Kobe sono già introvabili nei negozi e vengono scambiate a prezzi esorbitanti in Internet. Ma attenzione, abbondano i falsi.

Flavio Pompetti

