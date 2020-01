Idea Rakitic La Juve offre Bernardeschi al Barcellona

ROMA (e.t.) Juve e Barcellona ci riprovano. Dopo lo stop della scorsa estate, i due club hanno ripreso a parlare del possibile scambio Bernardeschi-Rakitic. Il centrocampista croato ha già detto sì, ma al momento manca l'accordo sulla valutazione del trequartista bianconero, ai margini della squadra di Sarri e sul taccuino dei possibili partenti. Partirà, intanto, Pjaca. Il croato ha ricevuto un'offerta dal Cagliari, che verrà esaminata anche nelle prossime ore dal suo agente Naletilic.

Saranno giorni di fuoco pure per Caprari, nel mirino della Fiorentina e del Sassuolo. Per la sua sostituzione i blucerchiati pensano di nuovo a Defrel, ma l'ex Roma, che ha ricevuto diverse offerte in questa sessione, è al momento bloccato dal Sassuolo: l'obiettivo del club è recuperarlo fisicamente. Sempre la società neroverde ha preso contatti con l'entourage di Bonifazi (già nel mirino della Spal), dopo l'infortunio di Ferrari. Attivissimo pure il Genoa: i rossoblù hanno chiamato gli agenti di De Maio per un possibile ritorno e i manager di Quintero. Il colombiano ex Pescara può arrivare in prestito dal River Plate. Passando al Milan, Boban prosegue i lavori per Dani Olmo (Dinamo Zagabria). Due gli ostacoli: la valutazione sui 30 milioni di euro e l'agguerrita concorrenza di Barcellona e Atletico Madrid. Ufficiale infine il trasferimento di Barrow dall'Atalanta al Bologna.

