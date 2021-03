ICONICA

TORINO Nell'orbita di Stellantis, il marchio Jeep è in assoluto il più importante: per la sua storia, per i numeri che colleziona e per la sua collocazione globale. L'icona americana che dal 1941 è sinonimo di libertà, avventura e tecnologia, celebra ora ottant'anni di successi. Dalla prima Willys per le truppe Usa alle tante novità in arrivo, c'è tutto un mondo di emozioni e di innovazione. Con un range completo di modelli. Sul mercato europeo è in fase di lancio il pick-up Gladiator 80 Anniversario con un look molto aggressivo e il potente motore MultiJet 3 litri V6 da 264 Cv e 600 Nm. La Grand Cherokee di quinta generazione, che in Usa ha una configurazione a tre file di sedili e 7 posti, da noi arriverà a fine anno con la formula dei 5 posti su due file e (anche) un motore ibrido 4xe. Ma già prima dell'estate è attesa la nuova Wrangler 4xe, la più tecnologica di sempre. E nei piani industriali compare anche la baby-Jeep prodotta in Polonia, una rivoluzione per il marchio e per il segmento.

ANNO SPECIALE

«Jeep ha inventato il concetto di 4x4 - spiega la responsabile dell'area Emea, Antonella Bruno - poi l'ha sviluppato creando i Suv premium, sempre più efficienti ed eleganti». Questo è davvero un anno speciale per il brand guidato da Christian Meunier, che prosegue il processo di elettrificazione, dopo aver presentato le prime ibride plug-in caratterizzate dalla sigla 4xe. «Una formula dice la Bruno che garantisce l'equilibrio ottimale fra efficienza, prestazioni e attenzione per l'ambiente».

Per il compleanno, con eventi dedicati, arrivano le edizioni speciali 80° Anniversario che ripropongono la tradizione, inaugurata nel 1966, di serie personalizzate. E' già nelle concessionarie la Renegade 80° Anniversario, ora tocca alla rinnovata Compass, poi a Wrangler e Gladiator.

Le vetture sono caratterizzate da elementi di design esclusivi: il badge 80th, i sedili rivestiti in tessuto a rombi o in pelle nera con cuciture tungsteno, i dettagli neri lucidi negli interni, i cerchi in lega dedicati. Inoltre, i nuovi modelli Jeep in edizione speciale 80° Anniversario (con motori termici e ibridi plug-in) hanno contenuti tecnologici e sistemi di sicurezza di ultima generazione. In particolare, il touchscreen da 8,4 a 10,1 pollici, radio Dab e navigatore con integrazione per smartphone e servizi Uconnect, il pacchetto Led completo.

SERVIZI ESCLUSIVI

Oltre alle novità di prodotto, ecco specifiche community per sottolineare l'appartenenza a un gruppo speciale. In più Jeep Wave, il nuovo programma con servizi esclusivi e un pacchetto di vantaggi. «Il curioso logo di Wave racconta Antonella Bruno - riproduce il tipico saluto dei Jeepers che incrociandosi sollevano la mano aperta salutandosi con due dita».

I vantaggi del programma Wave includono i primi due tagliandi entro 24 mesi dall'acquisto, nell'ambito dei due anni di manutenzione programmata Easy Care, l'assistenza stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il servizio clienti prioritario fornito dal call center specifico multi-lingue e l'accesso privilegiato agli eventi e alle partnership.

Jeep riscrive la propria storia anche con imprese estreme. Come quella della nuova Wrangler 4xe ibrida plug-in (presentata lo scorso settembre a Detroit) che ha percorso, in modalità full-electric, il Rubicon Trail nella catena montuosa della Sierra Nevada, uno tra i più selvaggi tracciati off-road al mondo.

P. Bia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA