ICONICAROMA Sappiamo da tempo che la 500, auto simbolo della Fiat, avrà un futuro a emissioni zero, incarnato nel modello BEV (Battery Electric Vehicle) che verrà presentato a marzo 2020 al Salone di Ginevra e prodotto a Mirafiori. Sebbene preceduta dalla 500 a emissioni zero commercializzata negli USA, la 500 elettrica del 2020 rappresenterà una svolta epocale per la Fiat, che sia pure tra mille difficoltà (la più scottante il mancato accordo con Renault) si prepara ad entrare nel 121° anno di vita con le carte in regola per affrontare...