LE MANS Guidare una berlina stradale come la Peugeot 508 sulla mitica pista di Le Mans suona strano. Anche se si tratta di una ibrida piuttosto potente, da 360 cavalli, realizzata dalla divisone sportiva della marca francese, la Peugeot Sport. Ma un motivo c'è. Nel 2022 la Peugeot tornerà a correre alla 24 Ore di Le Mans nelle gare endurance aderendo al nuovo regolamento Hypercar con un prototipo a motore ibrido. Proprio per sottolineare questa sinergia, Peugeot ha voluto presentare nei giorni scorsi la versione sportiva della sua berlina/wagon 508 con motore ibrido da ben 360 cavalli proprio sulla pista di Le Mans.

La Peugeot 508 Sport Engineered però ha poco in comune con il prototipo da corsa, almeno nelle forme esteriori. È lunga 4,75 metri ed ha forme sinuose e aggressive. Alle quali Peugeot Sport ha però dato sapienti tocchi di design e di tecnologia che sono riusciti a trasformare una tranquilla berlina familiare in un'auto sportiva dal comportamento brillante, capace di non trovarsi a disagio nemmeno nell'uso estremo in pista.

CERCHI DA 20 POLLICI

Aggressiva ma elegante, la 508 Peugeot Sport Engineered si riconosce per i colori sobri, nero perla e grigio selenio, e per certe finiture in color verde acido (le pinze freno, alcuni spoiler, le cuciture dei sedili) che la identificano. E per numerosi componenti che accentuano la sportività dell'auto: freni a quattro pistoncini da 380 mm, cerchi da 20, assetto ribassato di 10 mm, carreggiate allargate di 24 mm davanti e di 12 mm dietro e gomme di larga sezione 245/35. Ma il cuore della sportività della 508 Peugeot Sport Engineered è il powertrain ibrido plug-in composto da ben tre motori: un turbo benzina 4 cilindri 1.6 da 200 cavalli e due motori elettrici con potenze lievemente differenti: l'anteriore eroga 111 cavalli e il posteriore 113 cv.

La potenza complessiva generata dai tre motori non è la somma algebrica della cavalleria di ogni propulsore perché i motori non spingono al massimo del loro potenziale contemporaneamente. La trazione è integrale perché l'elettrico anteriore muove le ruote davanti. La coppia massima complessiva è di 520 Nm e la tripla propulsione garantisce una spinta sempre costante: ai bassissimi regimi si avverte la coppia elettrica degli oltre 450 Nm.

Appena il regime del motore sale e supera i 2.500 giri, la spinta elettrica del motore anteriore si affievolisce e subentra invece la vigorosa coppia del turbo benzina che tocca il suo picco a 3000 giri/minuto garantendo da sola ben 300 Nm di coppia.

L'aspetto veramente esclusivo della 508 Peugeot Sport Engineered però è un altro: la gestione della potenza complessiva. Normalmente gli ibridi plug-in hanno una caratteristica: dopo diverse decina di km la carica della batteria si esaurisce e viene a mancare l'aiutino elettrico. Perciò la potenza disponibile al pedale del gas cala e i consumi aumentano a dismisura. La 508 Sport, invece, è l'unica che si comporta diversamente. I 360 cavalli garantiti dalla tripla motorizzazione ci sono sempre. La batteria da 11,5 kWh non si scarica mai del tutto, perciò i motori elettrici sono sempre vivi e danno il proprio apporto. L'abbiamo provato con mano guidando veloci per oltre due ore e mezza, al termine dei quali c'erano ancora diversi km di autonomia elettrica. Com'è possibile? È questo il tocco di genialità di Peugeot Sport, la divisione racing del costruttore francese. Hanno applicato sulla 508 Sport Engineered lo stesso algoritmo che gestisce funzionamento e ricarica del motore sviluppato per l'Hypercar che correrà a Le Mans. «Un'auto da corsa non può mai restare a secco di energia nella batteria, altrimenti la performance svanirebbe», ci ha spiegato Francois Wales, capo di Peugeot Sport.

CINQUE MODALITÀ

Ecco perché, come dicevamo prima, nella 508 Sport la somma teorica della potenza dei tre motori non è pari ai 360 cavalli dichiarati ma è di più.

I cavalli che mancano all'appello servono a supportare la ricarica continua della batteria. In pratica, durante il funzionamento, una piccola parte della potenza va a rigenerare l'energia consumata in modo che la batteria non si scarichi mai. Una soluzione mutuata pari pari dalle corse che è il travaso di tecnologia più importante che il motorsport può offrire a un'auto stradale.

Grazie a questo sistema, in modalità di guida Sport (una delle cinque assieme a Electric, Comfort, Hybrid e 4WD) l'auto riesce ad accelerare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, percorrere il km da fermo in 24,5 secondi e coprire 42 km in solo elettrico dove può arrivare fino a 140 km/h. La Peugeot 508 Sport Engineered sarà in vendita da marzo a un prezzo che partirà da circa 62mila euro.

Alberto Sabbatini

