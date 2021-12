IL MERCATO

ROMA Una lista dei desideri di inizio anno da lasciare quella piacevole sensazione dell'imbarazzo della scelta a chi dovesse consultarla snocciolando un nome dietro l'altro: da quelli quasi impossibili o difficili, a quelli più alla portata, a quelli già sistemati nella loro nuova realtà. A rinnovi da discutere che si portano dietro destini da definire. Sono tanti e sono tutti forti da Vlahovic a Scamacca, da Boga (fresco atalantino per 22 milioni di euro, oggi visite e firma) a Belotti, da Berardi a Insigne. Decifrare ora il loro destino appare difficile: le incognite sono tante così come i possibili ribaltoni. Di certo questa sessione invernale sulla carta si presenta davvero avvincente per gli appassionati e i club a caccia di quei gol in grado di cambiare gli equilibri della stagione in corso. Lo sa bene Massimiliano Allegri che, nonostante le smentite ufficiali, spera in un bomber last minute. Possibilmente in prestito con diritto di riscatto e senza particolari pretese.

BOGA A BERGAMO

In pole c'è sempre Mauro Icardi, chiuso al Psg dal trio delle meraviglie Messi-Neymar-Mbappé. Ma per arrivare a dama la Juve dovrà ottenere due sì: quello dell'ex nerazzurro a ridursi lo stipendio da 10 milioni di euro, e quello dei parigini all'ingaggio del calciatore in leasing fino a giugno. Insomma dopo anni di approcci, contatti e incontri questa sarà l'ennesima sessione con Maurito protagonista. Un altro attaccante sulla copertina di mercato è sicuramente Andrea Belotti. Ormai non si sono più dubbi sulla volontà del bomber di guardarsi intorno dopo il mancato accordo del rinnovo del contratto in scadenza col Torino. Piace in Premier e al Siviglia, mentre in Italia Fiorentina e Inter sono disposte ad ingaggiarlo a zero, dalla prossima estate. Anche Insigne ha l'accordo in scadenza. Lui e il Napoli vorrebbero continuare il matrimonio e sperano di poter ridurre la distanza tra la richiesta (5 milioni fissi) e l'offerta (3,5 milioni a stagione più 1,5 di bonus difficili) anche in tempi brevi. Ma il dialogo al momento è fermo e non si segnalano incontri in agenda. Una fase di impasse, questa, che ha fornito un ghiotto assist al Toronto per presentarsi con una proposta davvero importante da 10 milioni di euro a stagione, ma non così allettante da convincere Insigne a dire sì, cambio vita e sposo l'avventura canadese'. Le riflessioni più concrete sul classe 91 le stanno facendo anche Inter e Arsenal, con i nerazzurri pronti a sferrare l'affondo esclusivamente in caso di partenza di Sanchez.

ASTA INTERNAZIONALE

Passiamo a Vlahovic. Il serbo è in questo momento il terzo attaccante più cercato dopo Mbappé e Haaland. Lo vogliono praticamente tutti: City, Arsenal (sulle tracce anche di Kulusevski), Tottenham, Bayern, Atletico Madrid e Juventus. E proprio quest'ultima in Italia si conferma la società che più di tutte sta cercando di strapparlo alla Fiorentina. Come? Sfruttando la volontà del goleador di restare in Serie A e di indossare la maglia bianconera da giugno prossimo. Ma Commisso tiene duro. Il patron dei toscani preferisce cederlo al miglior offerente straniero in grado di avvicinarsi alla quotazione di 70 milioni di euro. Ecco che Scamacca - già nel mirino di Inter e Juve - resta uno dei possibili candidati per la sostituzione futura di Vlahovic. Capitolo finale sullo Spezia: è Giampaolo il preferito del ds Pecini per il post Thiago Motta.

Eleonora Trotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA