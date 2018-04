ICARDI SI DIVORA IL DERBY

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Zero gol nel derby della Madonnina, deciso dal Var e dagli errori di Icardi che grazia il Diavolo per due volte nella ripresa, fallendo altrettante occasioni clamorose. Lo 0-0 finale non rende l'idea di una partita ricca di emozioni, giocata senza risparmio dalle due squadre su un terreno reso pesante dalla pioggia abbattutasi su San Siro. Il risultato finisce però per scontentare un po' tutti: l'Inter che fallisce il sorpasso al 3° posto sulla Roma e il Milan, rimasto a -8 dalla zona Champions diventata più lontana dopo il ko di...