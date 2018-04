ICARDI-PERISIC, L'INTER VOLA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Parafrasando il titolo di quel famoso film (protagonista Gregory Peck): Il buio oltre la squadra. L'Inter ha una società non proprio credibile, e una dirigenza e un allenatore idem come sopra. Già, il buio. Ma in qualche modo e da qualche tempo la squadra sembra avere ritrovato lampi di luce. Sprofondata nel giro di tre mesi dal primo posto solitario in classifica al quarto-quinto con un pesante disavanzo di punti sulla concorrenza, è riemersa ottenendo una serie di grossi risultati che la tengono in corsa per la qualificazione alla...