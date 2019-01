Icardi, multa di 100mila euro. Caos con Wanda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INTERIl ritardo agli allenamenti, causa volo cancellato al rientro dall'Argentina, non aveva fatto troppo rumore. La multa - di ben 100.000 euro - per Mauro Icardi è arrivata comunque, in base al regolamento interno dell'Inter, ma il caso era già chiuso prima ancora di aprirsi. Ieri il giocatore si è allenato regolarmente ad Appiano Gentile con i compagni. A tenere alta la tensione nei rapporti tra il giocatore e la società ci ha pensato invece Wanda Nara, tornata a caricare sul tema del rinnovo del contratto del marito.«Al momento...