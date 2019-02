ICARDI È SANO MA SALTA IL RAPID

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAMILANO I dubbi che tutta Italia aveva sui malanni al ginocchio di Mauro Icardi sembrano si siano dissolti con il comunicato dell'Inter. «Gli accertamenti non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell'inizio della stagione sportiva in corso», si legge nella nota, lapidaria, comparsa sul sito dei nerazzurri nel primo pomeriggio di ieri. Nonostante questo esito, Icardi non è stato convocato per il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Rapid Vienna. «Un'assenza per noi pesante», ha...