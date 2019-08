Icardi aspetta la Juve o stop fino a gennaio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TRATTATIVEROMA Sarà ancora una volta Inter vs Juve sul calciomercato. Icardi ha confermato di aspettare sempre i bianconeri e di essere disposto, eventualmente, a rimanere a Milano fino a gennaio. Il riposo forzato non lo spaventa, anzi. Milano è la sua città e quella di Wanda Nara, intercettata ieri in centro mentre alcuni media l'avevano annunciata a Capri, per un pranzo con De Laurentiis. Certo è che la Juve per arrivare a Maurito deve vendere Dybala al Psg (se i francesi continueranno a pensare alla Joya per il possibile post...