IBRAHIMOVIC: «VI FARÒ IMPAZZIRE»

LA STORIA

MILANO Zlatan Ibrahimovic incarna già lo spirito di una squadra che vuole essere vincente, famelica, ambiziosa ed è per questo che il suo arrivo al Milan ha mobilitato l'entusiasmo dei tifosi rossoneri, orfani dei fasti di un tempo e di quei successi forse oggi irripetibili che mai potranno essere dimenticati. Lo sbarco a Linate, avvenuto alle 11.32, è soltanto il preludio della nuova avventura che proseguirà oggi con la presentazione (ore 10 a Casa Milan) e con lo show nel giorno dell'Epifania prima del match di San Siro con la Sampdoria (in quell'occasione andrà in panchina), in attesa del debutto fissato il 15 gennaio, sempre al Meazza, contro la Spal per gli ottavi di Coppa Italia. Ma visto l'epilogo della giornata di ieri con l'allenamento solitario in palestra (che non era programmato), non si può escludere che il secondo debutto di Ibrahimovic con la maglia rossonera possa avvenire già prima. Ed è questo lo spirito di un tempo che lo svedese dovrà insegnare (sì, insegnare) al resto della squadra, che arranca in classifica, pecca in fase realizzativa ed è lontana - anzi, lontanissima - dalla zona europea. Per Ibrahimovic, sorridente a Linate con addosso una felpa nera e un jeans, questa è l'ennesima sfida della sua carriera. Le visite mediche a La Madonnina, l'idoneità al Centro Ambrosiano e la firma (sei mesi più un anno) sono state una formalità per lo svedese che indosserà la maglia numero 21 (in passato quella di Andrea Pirlo). Numero che Zlatan aveva scelto con la sua Svezia durante il Mondiale nippo-coreano del 2002.

LA GIOIA

Nel corso dei suoi spostamenti, Ibrahimovic ha potuto constatare l'entusiasmo dei tifosi rossoneri. È stato così all'aeroporto quando ad attenderlo c'era Zvonimir Boban, a Casa Milan (presenti 300 tifosi) e poi a Milanello, dove ha rivisto Paolo Maldini. «Non sono arrogante, ma credo in me stesso. Sono tornato a casa mia, finalmente. Aspetto tutti, voglio tornare a fare saltare San Siro», ha detto a Milan Tv. Le speranze del club di via Aldo Rossi sono ora tutte sulle spalle di Zlatan, tornato dopo più di sette anni nella squadra che in quel periodo mai avrebbe voluto lasciare. Con lui Stefano Pioli potrebbe confermare il 4-3-3 con lo svedese attaccante centrale o scegliere il 4-3-1-2 con uno tra Piatek e Rafael Leao al suo fianco. Con l'arrivo di un altro difensore, magari il tecnico milanista potrebbe affidarsi al 3-5-2, ma al di là dell'aspetto tattico, per i tifosi del Milan è il ritorno di Ibra l'unica cosa che conta: «Portaci in Europa», il coro più gettonato dedicato a Zlatan. Adesso si penserà anche alle uscite. L'ultimo interessamento è quello dell'Espanyol per Castillejo. Ma la lista delle possibili cessioni è lunga. In via Aldo Rossi gli intoccabili sono davvero pochi.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

