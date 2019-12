IBRAHIMOVIC, A VOLTE RITORNANO

CALCIOMERCATO

«Solo il Milan», aveva promesso Ibrahimovic ad alcuni amici. E così sarà: lo svedese torna in Italia per vestire ancora la maglia rossonera dopo il biennio 2010-12. L'accordo è stato raggiunto a metà strada, sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro fino a giugno 2020, rinnovabile per un'altra stagione. La conferma scatterà solo in caso di raggiungimento di obiettivi personali, come gol e assist. Addio quindi al traguardo Champions: la classifica attuale con il Milan a soli 21 punti ha obbligato le parti a depennare la voce europea tra le mete stagionali. L'arrivo del campione di Malmoe è atteso entro una settimana, anche se Pioli dovrà pazientare prima di averlo a disposizione: Ibra ha giocato solo a fine ottobre l'ultima partita con i Galaxy.

VALZER

Boban e Maldini, intanto, festeggiano il colpo programmato da tempo. Programmato perché a Casa Milan non hanno mai messo in discussione la volontà del 38enne inseguito anche dal Napoli e dal Bologna. Dai primi di dicembre, Ibra si era promesso infatti al club milanese, dando il via ad una lunga e complessa trattativa conclusa (mancano gli ultimi dettagli) subito dopo i contatti post Atalanta. Un'umiliazione che ha convinto i dirigenti meneghini ad alzare la proposta economica e a fare all-in sull'operazione come back. E adesso con Ibra si aprono le danze del valzer delle punte. Da Haaland a Llorente, passando per Pinamonti e Politano, sono tanti gli attaccanti in odore di trasloco e in grado di cambiare gli equilibri del campionato di serie A. Llorente è sicuramente tra i più corteggiati. L'Inter, su input di Conte, ha deciso di intavolare lo scambio di prestiti con Politano che tatticamente soddisferebbe molto anche Gattuso. Lo spagnolo è quel vice Lukaku a lungo inseguito dal salentino, mentre l'ex Sassuolo l'uomo ideale per il 4-3-3 di Ringhio. I nerazzurri seguono pure Giroud, ma le alte richieste del francese, accostato anche al Lione, hanno suggerito all'ad Marotta di valutare pure altri profili.

ASTA

E se Cavani (Psg) si è promesso dal prossimo giugno all'Atletico Madrid, va ancora decifrato il futuro di Haaland. Il bomber norvegese è rimasto molto attratto dalla proposta della Juventus. I bianconeri vogliono sfruttare la presenza dell'intermediario Mino Raiola per battere l'agguerrita concorrenza di United, Lipsia e Borussia Dortmund, e arrivare a dama. Del resto, la clausola da 30 milioni presente nel contratto dell'attaccante del Salisburgo ha il sapore di imperdibile occasione per un ds come Paratici, da tempo concentrato sul rinnovamento del reparto offensivo. Tornando ai ritorni, Cutrone può lasciare la Premier. L'ex rossonero non è rimasto soddisfatto della sua esperienza con il Wolverhampton e pertanto ha accolto con il sorriso le avance del Bologna e della Fiorentina. Sempre la Viola ha fatto delle mosse concrete per Zaza e Politano, quest'ultimo allenato con successo proprio da Iachini al Sassuolo. Infine, la partenza di uno tra Favilli e Pinamonti potrebbe liberare al Genoa (che per la panchina ha contattato Nicola) il posto per il milanista Borini.

Eleonora Trotta

