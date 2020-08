MERCATO

ROMA Il Milan tenta di sciogliere l'enigma Ibrahimovic. La società rossonera è ferma sull'offerta di 6 milioni all'anno, mentre lo svedese ne chiede 7,5. Ora però sta riflettendo, perché ha ancora voglia di rossonero, e quindi potrebbe abbassare le pretese. Intanto ha preso la parola l'agente di Ibra, Mino Raiola, intervistato da Sky Sport: «Dico sempre che la trattativa finché è in trattativa è già un buon punto - le sue parole -, stiamo parlando ma non abbiamo ancora un accordo. Non è una questione di soldi ma di convinzione, di stile, di tante cose. Il matrimonio si fa in due, se Ibra non voleva rimanere non c'era una trattativa. E una trattativa c'è. Ottimista? Se non sono ottimista rimango a letto». Il Milan comunque si muove su altri fronti e sta stringendo i tempi per far tornare Bakayoko, individuato come rinforzo per il centrocampo: la formula sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, e le parti sono vicine. Per la difesa Poli ha chiesto Milenkovic, ma la Fiorentina ha sparato 40 milioni.

Si muove anche la Roma, con obiettivo Smalling per la difesa: l'inglese vuole rientrare a Trigoria, l'alternativa è Maksimovic del Napoli, società con la quale i giallorossi hanno discorsi in piedi anche per altri nomi, ovvero Cengiz Under e Veretout, chiesti da Gattuso, e Milik che nella capitale potrebbe prendere il posto di Dzeko. Il bosniaco infatti vuole andare alla Juventus, alla ricerca di un centravanti e il nuovo tecnico Pirlo ha indicato proprio nel 9 della Roma il preferito. I bianconeri stanno cercando di cedere Ramsey, che piace all'Aston Villa ma che ha un ingaggio troppo elevato. Il posto del gallese nella rosa bianconera verrebbe preso da Locatelli del Sassuolo. Occhi puntati, da parte del ds Paratici, su Thomas dell'Atletico Madrid, e Bernardeschi potrebbe rientrare nella trattativa. Anche dell'ex viola, altro suo assistito (da poco) ha parlato Raiola: «Lui nella Juventus ci può stare, se ci saranno soluzioni migliori per le Juve o per lui, valuteremo tutto. Io non ho mai chiuso le porte a nessuno».

SCHICK NEL MIRINO DEL TORO

Tornando alla Roma, su richiesta del tecnico Giampaolo il Torino (che ha preso Linetty dalla Samp) si è fatto avanti per Schick, ma non per una cessione a titolo definitivo. Sul ceco c'è anche il Lipsia, che avrebbe dovuto tenerlo ma a 15 milioni invece dei 25 milioni stabiliti prima del Coronavirus.

In casa Inter, al di là dei discorsi su Conte, c'è la certezza di puntare su Tonali, che verrà preso comunque. Messi continua ad essere un sogno, mentre dal Parma rientrerà Radu che rimarrà per fare da secondo a Handanovic. E a proposito di secondi portieri, la Lazio vuole un giocatore esperto da affiancare a Strakosha, con Pepe Reina, che firmerà un biennale. Da Formello arrivano smentite per Rafinha, mentre si sta cercando di stringere per Fares e Muriqi. Un attaccante anche per la Fiorentina, decisa a puntare su Piatek, ora all'Hertha Berlino, mentre il ds del Genoa Faggiano sta pensando di riportare in Italia Pato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA