MERCATO

MILANO Zlatan Ibrahimovic rompe gli indugi e, dopo una lunga trattativa, accetta l'offerta del Milan per un rinnovo a sette milioni senza bonus. Lo svedese, 39 anni, già oggi è atteso a Milano per la firma sul contratto e per i primi allenamenti con i compagni agli ordini di Stefano Pioli. In mattinata aveva fatto capire ai tifosi che la trattativa era in dirittura d'arrivo con un tweet alla sua maniera: «calma prima della tempesta».

La giornata è stata animata dal caso Messi dopo la sua richiesta-choc di lasciare il Barcellona: il numero 10 argentino è il pezzo più pregiato su cui mettere le mani se veramente dovesse andare in porto l'addio dopo vent'anni ai blaugrana. Il presidente dei catalani Bartomeu, che avrebbe voluto un faccia a faccia con la Pulce già l'altro ieri, avrebbe però una contromossa. Sul tavolo al Camp Nou sono pronte le sue dimissioni a patto che Leo resti al Barca, e che dica pubblicamente che il presidente è il problema principale per cui ha deciso di lasciare il club.

LE MOSSE DEL CITY

Messi al momento non sembra intenzionato a incontrare Bartomeu, si farà invece vedere nel week end alla Ciutadella catalana per evitare passi falsi in vista di un possibile braccio di ferro col club. La destinazione più probabile per l'argentino resta il City: il solo fatto che il suo connazionale Sergio Aguero, attaccante del Manchester, abbia tolto il numero 10 dai suoi profili social ha scatenato la fantasia di molti ed è stato letto come un indizio di mercato. In Argentina, che pure danno per favorito il City, protno a mettere sul piatto 100 milioni e Gabriel Jesus, dicono che il Psg però non è fuori dalla corsa, anzi. Gli emiri parigini avrebbero offerto un contratto più alto al giocatore e un risarcimento al club che il City, causa fair play finanziario, non può permettersi. Per l'Inter di Antonio Conte la Pulce sembra destinata invece a essere solo un sogno: ricucito lo strappo l'ex ct sta pianificando il mercato nerazzurro, con un nome su tutti: quello di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è uno dei prediletti del tecnico barese che torna di nuovo alla carica, dopo il tentativo già fatto a gennaio. Il Barca allora non aveva dato seguito, ma adesso che Koeman sta rivoluzionando la squadra con tanti big in partenza la strada torna percorribile. Come Suarez - nel mirino pure della Juventus - anche Vidal è nella ricca lista dei giocatori blaugrana con la valigia.

ARRIVATO MCKENNIE

In casa Roma c'è invece da sciogliere, tra gli atri, il nodo Dzeko: il bosniaco è nel cuore di Andrea Pirlo, che lo vorrebbe nella sua nuova Juve. L'attaccante si trova a un bivio: se dovesse partire, i giallorossi di Fonseca dovrebbero trovare un degno sostituto. Nel mirino sempre Milik. La Roma intanto continua a respingere le richieste per Zaniolo: l'ultima sarebbe arrivata dal Tottenham e puntualmente rispedita al mittente. Per la nuova società targata Friedkin il giovane talento giallorosso non è in vendita. La Juve ha accolto a Torino Weston McKennie in arrivo dallo Schalke 04, in prestito a 3 milioni con diritto di riscatto a 18. Oggi le visite mediche. Cairo blinda Belotti e il Toro continua a farsi sentire sul mercato (dal Liegi arriva con un contratto quadriennale Mergim Vojvoda). Visite mediche per Thiago Silva al Chelsea: il brasiliano è pronto a firmare un biennale con i Blues.

