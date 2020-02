VERSO IL DERBY

Campanello d'allarme in vista del derby di domenica per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese del Milan, nel primo giorno di lavoro dopo l'influenza e il riposo di ieri, non si è allenato con il gruppo, ma ha svolto solo una sessione personalizzata in palestra. Ibra sta ancora smaltendo la sindrome e l'affaticamento al polpaccio che lo hanno costretto a saltare la gara contro il Verona. Il quadro clinico da monitorare anche se, al momento, la presenza dello svedese contro l'Inter non dovrebbe essere in dubbio. Sono rientrati invece in gruppo Biglia, Kjaer e Krunic.

Ribalta per il neo arrivato, il giovane belga Alexis Saelemaekers (in prestito dall'Anderlecht) che ha esordito nel finale col Verona: «Il derby è una partita sempre importante, fa piacere viverlo, escono i grandi giocatori. Lukaku (anche lui belga, ndr) mi ha mandato un messaggio complimentandosi e chiedendomi se avessi bisogno di consigli, soprattutto sulla città. Per me è un motivo d'orgoglio essere qui e voglio diventare importante per aiutare la squadra ad arrivare in alto. Voglio ispirarmi a Cristiano Ronaldo, ma ho sobbalzato quando ha trovato Ibrahimovic nello spogliatoio: lo vedevo in tv, ora è qui con me. È una cosa speciale, mi dà la forza di fare tutto».

QUI NERAZZURRI

Quello che attende l'Inter di Conte da domenica è un ciclo di ferro con ben 7 partite in 20 giorni. E con avversarie che, in successione, saranno Milan, Napoli (coppa Italia), poi Lazio (a Roma), Ludogorets (Europa league), Samp, quindi ritorno di coppa europea, e infine (il 1. marzo) big match a Torino con la Juve.

Primo ostacolo - certo non facile - il Milan di Pioli e Ibra: si tenta il recupero di Handanovic in porta, ma senz'altro Conte dovrà fare a meno dei due squalificati Bastoni e Lautaro. Il sosstituto di quest'ultimo dovrebbe essere Sanchez però ancora in ritardo di preparazione.

PERISIC CRAC

Intanto da Monaco arriva una brutta notizia per il mercato: Ivan Perisic (in prestito al Bayern) durante l'ultimo allenamento ha riportato una frattura della caviglia. L'ala croata dovrà rimanere fuori per almeno un mese saltando gli ottavi di Champions contro il Chelsea (25 febbraio e 18 marzo): dubbi ora sull'eventuale riscatto da parte dei tedeschi.

