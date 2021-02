MILANO Se per la sua prima rete in carriera erano serviti soltanto 180 secondi (indossava la maglia del Malmoe contro il Vastra Frolunda il 30 ottobre 1999), adesso sono bastati 30 minuti a Ibrahimovic per fare la storia e raggiungere il traguardo dei 500 gol con i club (nove) e regalare al Milan il contro sorpasso sull'Inter, tornata a -2.

Una triangolazione con Rafael Leao finita alle spalle di Cordaz, con buona pace per il Crotone che ha fatto di tutto perché questo non accadesse (è la trentunesima vittima su 34 squadre affrontate in A: per ora si salvano Bari, Spal e Treviso oltre allo Spezia, ma all'andata contro i liguri non c'era causa Covid). «Fare gol è il mio lavoro», le sue parole, per poi postare in serata sui propri profili social una foto con lui a bordo di un bolide: «In strada verso l'obiettivo».

Una prestazione show quella dello svedese. Si arrabbia, incoraggia, sbuffa, si lamenta, applaude le iniziative dei suoi compagni e segna sbloccando il risultato contro una squadra ostica.

Perché se è vero che il Crotone ha tanti limiti (10 reti subite in due gare a San Siro tra Inter e rossoneri), è anche vero che i calabresi provano a chiudere ogni spazio. E fino a un certo punto ci riescono. «Di quello che fa Zlatan, vedendolo come si prepara e allena, è difficile stupirsi. È un campione. Ibrahimovic è questo qui», gli elogi di Stefano Pioli. «Zlatan sta bene con noi, deciderà il suo futuro, credo sia giusto che continui a giocare e continui a farlo con noi», ha aggiunto.

Più avanti si capirà se il sogno dell'allenatore rossonero diventerà realtà. Per il contratto dello svedese tutto è rinviato a fine stagione: «È un atleta che ha grandissime motivazioni, cura il suo corpo in maniera perfetta in tutto: alimentazione, recupero, prevenzione. È un professionista eccezionale ed è sorretto da un fisico incredibile. È stanco, sì. Non l'ho mai visto sgarrare. Vedrete, non si fermerà a 501 gol», l'augurio di Pioli.

SUPER CALHANOGLU

Dopo aver raggiunto il traguardo, Ibrahimovic si ripete mettendo già al sicuro il risultato. Stavolta fa tutto Theo Hernandez in una delle sue progressioni, per poi servirgli una palla che Zlatan deve soltanto appoggiare in rete.

Il Milan prende coraggio ed è Calhanoglu («Ha qualità importanti, con i calciatori intelligenti è facile giocare», ha sentenziato l'allenatore), guarito ormai dal coronavirus, a prendersi la scena. Due assist in 60 secondi. Entrambi per Rebic, che firma una doppietta e stende il Crotone.

AFFIATATI

I calabresi giocano con coraggio, ma la differenza tecnica tra le due squadre è abissale. Pioli ha conferme importanti in vista delle tre gare di campionato con Spezia (13 febbraio), Inter (21 febbraio) e Roma (28 febbraio), senza dimenticare i sedicesimi di Europa League con la Stella Rossa (18 e 25 febbraio). L'obiettivo del tecnico adesso è recuperare Bennacer, anche se in mediana la coppia Meite-Kessie si dimostra affiatata: «Siamo in continua crescita ed è un privilegio avere certe pressioni», ha concluso Pioli. Che non vuole più fermarsi.

Salvatore Riggio

