LA CAPOLISTA

MILANO Milanello oggi riapre le porte, il Milan torna a lavorare seppur con una seduta facoltativa - la chiamata ufficiale è fissata per domani - con l'entusiasmo di chi ha trascorso la pausa natalizia in vetta alla Serie A. La vittoria in pieno recupero sulla Lazio, ha lasciato un dolce ricordo e compattato ancora di più un gruppo già affiatato e solido. Un 2020 impressionante, quello della squadra rossonera, che ha conquistato 79 punti nell'anno solare accodandosi soltanto al Real Madrid (82) nei principali campionati europei. Ora l'obiettivo è iniziare con il piede giusto anche il 2021 per continuare a sognare.

SCOGLIO INZAGHI

Prima sfida il Benevento di Filippo Inzaghi. Una partita da non sottovalutare. Stefano Pioli sperava di poter svuotare almeno in parte l'infermeria, ma l'unico giocatore che potrebbe tornare a disposizione per il 3 gennaio è Simon Kjaer. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, insieme a quelle di Castillejo uscito nei minuti finali della sfida contro la Lazio per un indurimento all'adduttore. Certamente out Gabbia, che starà fermo ai box fino a metà febbraio, Bennacer e Ibrahimovic. L'attaccante svedese sarà rivalutato nei prossimi giorni ma la sua presenza è fortemente in dubbio anche per il big match contro la Juventus del 6 gennaio. Un'assenza pesante che dura da più di un mese, il problema al polpaccio rimediato alla vigilia della sfida contro il Sassuolo ha complicato i piani di rientro. Ibrahimovic ha svolto lavoro personalizzato durante la pausa, in Svezia dove si trova tutt'ora, e al Milan puntano a riaverlo in campo per metà gennaio. Ogni giorno risparmiato è prezioso, perché i rossoneri dalla sfida di Benevento scenderanno in campo ogni tre, quattro giorni con le supersfide della Befana contro la Juve e del 23 con Atalanta, che chiuderà il girone d'andata. Pioli aspetta con pazienza di riavere il suo leader e spera di ricevere buone notizie da Maldini e Massara sul mercato.

Trovare un vice-Ibra non è una priorità, più volte i dirigenti si sono detti soddisfatti delle alternative a disposizione. Maldini, però, sta pensando di ripagare Pioli degli ottimi risultati e valuta un colpo alla Hauge.

Piace Edouard, attaccante del Celtic, affrontato in Europa League. Sulla lista c'è anche Luka Jovic, del Real, che potrebbe arrivare con la formula del prestito secco. L'obiettivo di mercato, però, resta il difensore centrale che doveva già arrivare nella scorsa sessione. Per Simakan dello Strasburgo l'accordo è a un passo: il 20enne nato a Marsiglia sembra ormai abbia definitivamente superato in gradimento Ozan Kabak.

CASO CALHANOGLU

Rimangono invece aperte le situazioni spinose com Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Al portiere è stato offerto un prolungamento a 7 milioni all'anno, ma è una proposta che l'agente del calciatore, Mino Raiola, ritiene non congrua visto che sostiene di averne ricevute di più ricche da Inter e Juventus. In realtà anche Chelsea e Psg sarebbero pronti a farsi sotto. Quanto a Calhanoglu, gli è stato offerto un contratto da 3,5 milioni all'anno, ma il calciatore ne chiede 5.

