IBRA: «CI VEDIAMO PRESTO IN ITALIA» LA PISTA MILAN SEMPRE PIÙ CALDA

MERCATO«Ci vediamo presto in Italia». Parola di Zlatan Ibrahimovic. L'asso svedese sembra divertirsi ad aiutare a scoprire la sua futura destinazione. Ogni tanto un indizio: fuochino, fuoco. E quando si arriva al fuoco l'accostamento col Diavolo è inevitabile. È il Milan il principale indiziato a ingaggiare quel satanasso di Ibra. Il messaggio di benvenuto apparso sull'account Twitter in lingua inglese della Fiorentina aveva per un momento aperto un'affascinante pista alternativa. Quel «non vediamo l'ora di rivederti in Italia», dopo che...