Iachini parte male: la Fiorentina rifila tre gol al Sassuolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ALTRE PARTITELa Fiorentina in fondo è lì, settima con il Milan e, complice il posto in più in Europa league, può arrivare laddove a maggio con Sousa non giunse. E lì, a quota 21 punti, c'è anche il Bologna, che riprende il Cagliari. I viola, intanto, tornano a vincere dopo 40 giorni e 2 punti in 4 gare, si immola il Sassuolo, con cui non basta il debutto di Iachini, compagno di Pioli a Firenze e Verona. Sblocca Simeone, convincente come un anno fa, raddoppia il francese Veretout, da nazionale, archivia Federico Chiesa. PRAGMATICOPioli...