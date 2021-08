Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I TRIONFII meteorologi giapponesi hanno preso un abbaglio: per la giornata di ieri avevano previsto bel tempo e sole su Tokyo, e invece una bufera si è abbattuta sulla capitale nipponica. Una pioggia sì, ma di medaglie azzurre: con cinque allori paralimpici in un solo giorno, l'Italia mostra i muscoli e fa capire al mondo che non faremo sconti a nessuno.ACQUA AZZURRISSIMAGuarda chi si (ri)vede. Francesco Bettella, primo medagliato italiano...