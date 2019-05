I talenti under 20 si giocano il mondo: l'Italia apre col Messico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RASSEGNAROMA Rieccolo il Mondiale Under 20, la manifestazione che offre la crema dei talenti calcistici. Si gioca in Polonia stavolta e solo qui si possono scorgere i profili dei nuovi campioni. Dal 77, anno della prima edizione, da queste parti sono passati tipi come Maradona, Messi, Figo, Aguero, Kakà, Iniesta. Manifestazione che un tempo la Figc snobbava, privilegiando l'Europeo Under 21, così il miglior piazzamento dell'Italia è il terzo posto conquistato due anni fa in Corea del Sud. Azzurro fu il capocannoniere del torneo: Orsolini...