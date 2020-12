I SORTEGGI

NYON L'urna di Nyon fa sorridere la Juve, che agli ottavi di Champions incrocerà il Porto, mentre sarà durissima per Atalanta e Lazio che hanno pescato rispettivamente Real Madrid e Bayern Monaco. Nei sedicesimi di Europa League, invece, è andata bene alle italiane con Milan, Roma e Napoli - tutte teste di serie - che se la vedranno con i serbi della Stella Rossa (allenati da Dejan Stankovic), i portoghese del Braga e gli spagnoli del Granada.

I campioni d'Italia, rinfrancati dalla netta vittoria a Barcellona, se la vedranno con i connazionali di Ronaldo allenati da Conceicao. Senza dubbio è la formazione che mette meno paura alle italiane. La Juve, che ha l'ossessione della coppa con le grandi orecchie, vuole dimenticare le due finali perse (contro Barcellona e Real Madrid) con Allegri e la bruciante eliminazione, nella scorsa edizione, con il Lione di Garcia. Capello, vecchio navigante della Champions, conferma la benevolenza del sorteggio, ma lancia un piccolo grido d'allarme: «Il Porto è una squadra che può dare fastidio: è veloce, ha possesso palla. Ma tutto sommato è andata bene a Pirlo». Il presidente dei bianconeri, Andrea Agnelli, ieri premiato al Golden Boy come presidente, ammonisce a sua volta: «Negli ultimi due anni si è parlato di sorteggi favorevoli e poi siamo usciti dalla competizione». Il presidente ha anche fatto un'apertura a Dybala sul rinnovo del contratto, non senza una frecciata: «Il suo amore per la Juve è ricambiato. Vediamo in lui il prossimo capitano e gli abbiamo fatto unofferta che lo porrebbe tra i top 20 a livello economico. Aspettiamo la sua risposta, anche in campo. La sua ambizione è di essere tra i primi cinque ma lui al momento non lo è. E lo sa».

Chi si lamenta per il sorteggio è Gian Piero Gasperini. Vero che questo Real Madrid è il peggiore degli ultimi dieci anni, ma è pur sempre il Real. Che ha vissuto un girone con molti alti e bassi (finendo comunque primo), ma la storia dice che, quando arrivano le partite vere, sa accendersi. E Zidane, la Champions, la conosce bene, avendola vinta tre volte da allenatore (tredici in totale la squadra delle merengues) e una da giocatore.

CASO GOMEZ

«Dopo squadroni come il Liverpool e l'Ajax ci mancava solo il terzo. Speriamo di continuare a fare bella figura», ha commentato il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi. La Dea intanto deve cercare di ricucire lo strappo col Papu Gomez che ieri, dopo l'esclusione contro la Fiorentina, ha risposto sui social a Gasperini con parole che sanno di addio: «Quando me ne andrò, si saprà la verità di tutto» ha scritto rivolto ai tifosI. La Lazio ha pescato forse l'avversaria peggiore: il Bayern Monaco dell'amico Miro Klose. «Affrontare i campioni d'Europa sarà un motivo di grande stimolo per tutti. Tra due mesi dovremo farci trovare pronti» ha detto Inzaghi.

In Europa League Stefano Pioli si affida scaramanticamente alla storia: «Sarà emozionante tornare in una città legata a una pagina importante del grande Milan» ha detto ricordando il cammino verso la prima Coppa Campioni dell'era Berlusconi. Sulla panchina della Stella Rossa di Belgrado Stankovic appare invece preoccupato: «Ho visto Milan-Parma. Il Milan ha dominato. Sono primi in Serie A e non perdo tempo a parlare della loro storia».

