I SORTEGGI La Juve sorride, l'Atalanta spera, al Napoli servirà un'altra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I SORTEGGILa Juve sorride, l'Atalanta spera, al Napoli servirà un'altra impresa come quella contro il Liverpool nel girone per vedere i quarti. Urna benevola per Sarri e Gasperini che agli ottavi se la vedranno contro un Lione senza la sua stella più brillante e sull'orlo di una crisi di nervi e il Valencia, miglior testa di serie possibile insieme al Lipsia. Peggio a Gattuso forse non poteva andare, il trio Messi (all'esordio al San Paolo), Suarez Griezmann fa paura ma Rino prova a esorcizzarlo con un tweet. «Una grande squadra. Una grande...