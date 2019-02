I sogni nerazzurri muoiono in inverno La partita di Marotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Claudio De MinChissà, magari hanno ragione quelli che la chiamano la maledizione del Triplete ed è un fatto che da quell'ormai lontano 2010 la storia dell'Inter sia stata una sofferta e faticosa attraversata in un deserto di risultati e soddisfazioni, fra sporadici e transitori squarci di luce e clamorose delusioni, in un copione sempre uguale: i sogni estate-autunno e i tracolli inverno-primavera. È come se il grande traguardo di nove anni fosse stato non l'inizio di un viaggio glorioso, come tutti pensavamo, ma la fine di una storia, lo...