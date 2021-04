Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RUGBYIl campionato italiano di rugby dove spostare i play-off per completare i recuperi delle gare rinviate per Covid. Sono in tutto 4, ma 3 di essere coinvolgono le semifinaliste Petrarca (69 punti), Valorugby (59), Rovigo (47) e Calvisano (55) più il Colorno. Le soste disponibili prima dell'inizio dei play-off sono 2. Perciò devono slittare, garantendo una classifica completa per comporre la griglia senza ricorrere a massacranti turni...