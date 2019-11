CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«I razzisti devono avere vita breve, questi soggetti non devono più far parte del nostro mondo». Ne è sicuro il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina dopo gli episodi accaduti a Roma e soprattutto a Verona, Che hanno sconvolto l'ultima giornata di campionato. «Bisogna alzare un muro insormontabile contro questi soggetti che nulla hanno a che fare con il calcio».È contento di come si sono comportati gli arbitri?«Sí, molto. Gli arbitri hanno fatto bene. Hanno agito con coraggio e rispetto per la nuova procedura. Spero che anche...