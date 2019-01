I Rams sfidano i Patriots: negli Usa febbre da Super Bowl

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NEW YORK Patriots o Rams? L'America è ufficialmente in modalità Super Bowl dopo che i Playoff di domenica hanno scelto le due squadre che si sfideranno nel big-match del 3 febbraio ad Atlanta. I New England Patriots, che hanno battuto ai supplementari i Kansas City Chiefs per 37-31, contenderanno il trofeo Lombardi al Mercedes-Benz Stadium ai Los Angeles Rams, che hanno battuto anche loro ai supplementari i New Orleans Saints per 26-23. In campo per la 53. edizione del Super Bowl non solo due squadre ma anche la storica rivalità tra East...