I PROTAGONISTI Il trono d'Inghilterra ha in Lewis Hamilton il suo re per la sesta

I PROTAGONISTIIl trono d'Inghilterra ha in Lewis Hamilton il suo re per la sesta volta e dominatore del presente. Ma il futuro del Circus è nelle mani di Charles Leclerc e Max Verstappen, giovani talenti capaci di far scorgere la luce di una prossima epopea degna dell'epica della Formula 1. Sguardo pacato e dai modi eleganti degni di un principe monegasco, Charles ha quel volto che ricorda un lontano giovane Aviatore capace di far innamorare Maranello e i ferraristi. Attenzione, non è solo una questione di sguardi. Leclerc in pista è...