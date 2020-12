I PRONOSTICI

Di fronte alla palla di vetro gli allenatori italiani non sbagliano. Lo scorso anno avevano pronosticato correttamente la vittoria dell'Inghilterra nel 6 Nazioni e la rinascita della Francia. Quest'anno è invece un plebiscito per i Galletti: 11 tecnici la danno favorita, uno solo dice Inghilterra. Per quanto riguarda l'Italia tornerà a vincere nel Torneo, contro il Galles (8 voti). In tre allargano il campo delle possibilità alla Scozia. Campionato: favorito il Petrarca (4), davanti a Rovigo, Calvisano e Reggio Emilia (2). Finale più gettonata: PetrarcaReggio (3), Petrarca-Calvisano, Reggio-Calvisano e Reggio-Rovigo 2. Solo uno ha pronosticato il derby Rovigo-Padova.

BRADLEY: «Per il Sei Nazioni vedo la Francia, che ha tanti talenti e migliora di anno in anno. L'Italia batterà Galles o Scozia».

CROWLEY: «Vedo favorita la Francia, l'Italia può battere sia Galles che Scozia».

CASELLATO: «Vince la Francia, perché ha il rugby più bello e con tutti questi giovani può segnare un'epoca. Per l'Italia, sommando calcolo delle probabilità e giovani senza fardello delle tante sconfitte, può essere l'anno buono per tornare alla vittoria, contro il Galles che vive un periodo non bello. In Top 10 viste le partite finora giocate finale Petrarca-Calvisano e vittoria del Petrarca».

COSTANZO: «Sei Nazioni alla Francia, l'Italia batterà il Galles. Per quanto riguarda il campionato mi piacerebbe una finale Rovigo-Petrarca. In questo caso rodigini 51%, petarchini 49».

GARCIA: «Per il 6 Nazioni dico Francia, l'Italia credo che, contro il Galles, abbia la grossa opportunità di tornare a vincere. Per lo scudetto finale tra Petrarca e Valorugby, con i petrarchini vincitori al 60%».

GREEN: «Nel 6 Nazioni vedo la Francia, se mantiene una certa competitività l'Italia può vincere col Galles. Nel Top 10 finale Calvisano-Valorugby con i lombardi favoriti al 60%».

GUIDI: «La Francia è la favorita del Torneo per profondità della rosa, sistema di gioco collaudato, difesa ermetica. L'Italia può battere il Galles, ce la giochiamo. Ma può fare una grande partita anche a Murrayfield. Nel Top 10 finale Petrarca-Reggio con i padovani favoriti al 60% per il loro gioco collaudato, semplice e redditizio».

MANGHI: «Per il 6 Nazioni dico Francia, perché ha una rosa ampia e giovani che hanno voglia di arrivare. Avrebbe potuto vincere l'Autumn Cup. Per l'Italia la vedo dura. Finale scudetto tra Rovigo e Valorugby. Chi vincerà? Dico 50-50, siamo troppo amici ultimamente».

MARCATO: «Per il 6 Nazioni pronostico Inghilterra. È una squadra molto quadrata e riceverà la Francia a Twickenham per andare poi all'ultima giornata a Dublino in quella che potrebbe essere la partita decisiva. L'Italia ha un avvio durissimo, ma alla quarta giornata all'Olimpico, se il Galles resta quello attuale, può puntare a vincere. Per lo scudetto pronostico una finale Valorugby-Rovigo, con i rossoblù in vantaggio visto che a marzo, quando si è interrotto il campionato per Covid, erano primi e favoriti per il titolo. Un anno dopo non potranno che essere più forti ancora».

PAVAN: «Sei Nazioni ai francesi per come hanno giocato, con la seconda squadra, la partita a Twickenham. L'Italia può battere un Galles alle prese con un difficoltoso cambio di gestione e di allenatore. Finale di campionato Petrarca-Valorugby e scudetto ai padovani».

PRESTERA: «Sei Nazioni alla Francia, ha dimostrato di essere competitiva e sta tornando la squadra di una volta come identità di gioco. L'Italia a Roma può battere il Galles, nazionale con problemi di organico, cambio di allenatore, assimilazione delle idee che Pivac vuole portare. Nel Top 10 finale tra Calvisano, molto rinforzato, e Petrarca, giovane ma con qualità e rosa completa. Scudetto al Calvisano per l'esperienza».

PRATICHETTI: «Vince la Francia, ha la squadra più forte, sta costruendo dalle basi, da quando si è posta l'obiettivo di conquistare il Mondiale under 20 è cresciuta in maniera esponenziale. Il ct azzurro Smith sta lavorando bene e ha motivato i giocatori, vedo l'Italia a una svolta: vince due partite con il Galles e in Scozia. In Top 10 finale Valorugby-Calvisano, le due più forti, e scudetto al Valorugby».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA