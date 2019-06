CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROGETTITREVISO «Quest'anno si realizza un sogno, il trionfo finale in Arena a Verona. Ma per il 2021 vi stupiremo con effetti speciali». Non c'è solo la febbre rosa. Luca Zaia, ieri a Treviso per la partenza della 19^ tappa, parla della vetrina eccezionale che la Carovana Rosa offre ad ogni passaggio. E del delicato lavoro di trattativa messo in atto dalla Regione per poter avere la massima visibilità dalla kermesse. «È un impegno importante nei confronti del nostro territorio. Il Giro è identità, siamo la regione più ciclistica...