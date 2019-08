I PORTI APERTI DELLA SERIE A

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIROMA Porti aperti in serie A. Il campionato italiano parla sempre più straniero. Dati alla mano ad oggi sono 330 i calciatori non italiani che prenderanno parte alla nuova stagione. Praticamente il 57,3% di tutti i giocatori. Indubbiamente è stato un mercato ricco visto che le 20 squadre della massima serie hanno speso, finora, un totale di un miliardo e 90 milioni di euro. Sono più di 70 gli stranieri arrivati in Italia. Sono 35 le nazioni rappresentate, dalla A di Albania alla T di Turchia passando per Giappone, Macedonia, Gambia...