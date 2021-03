Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I manager di Porsche sono gli alchimisti finanziari del terzo millennio. Sono riusciti a trovare la pietra filosofale in grado di trasformare ogni situazioni in puro oro.Perché non c'è dubbio che chi riesce a contabilizzare un nuovo massimo storico in termini di ricavi (28,7 miliardi di euro, 100 milioni in più rispetto all'esercizio 2019) malgrado la pandemia abbia fermato la produzione per un mese e mezzo e fatto tornare il mercato...