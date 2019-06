I guerrieri senza Durant Toronto ci riprova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NBADimenticare e ripartire. È una delle leggi non scritte dello sport che questa notte si farà imperativo alla Oracle Arena, quando Golden State Warriors e Toronto Raptors si troveranno faccia a faccia per gara-6 di una serie finale che sta regalando emozioni al di là di ogni ragionevole previsione. Difficile dire chi tra Warriors e Raptors abbia più bisogno di cancellare la folle partita di tre giorni fa che ha visto i campioni in carica accorciare sui canadesi, ancora in vantaggio per 3-2 nella serie. Golden State ha vinto, ma nessuno ha...