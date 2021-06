Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA L'Inghilterra sabato all'Olimpico per il quarto di finale. La variante Delta, se proprio bisogna allarmarsi, arriva però dal Regno Unito nella Capitale solo per andare in campo. È la Nazionale di Southgate che dovrà giocare il quarto di finale, ma senza tifosi al seguito. Dovendo fare 5 giorni di quarantena, anche presentandosi oggi, non potrebbero spostarsi allo stadio. Biglietti acquistabili solo per i residenti nel nostro...