I GIOCHI 2026VENEZIA L'organizzazione di Milano-Cortina 2026 è ufficialmente partita. Dopo il seminario internazionale di due giorni conclusosi ieri a Milano, il Cio sarà nuovamente in Italia a marzo per una breve visita e poi a settembre ci sarà la prima verifica significativa a meno di sei anni dai Giochi invernali.Intanto, dopo l'istituzione della Fondazione e la nomina del ceo Vincenzo Novari, il prossimo passo cruciale sarà la Legge olimpica. Dopo il seminario, il Cio ha lasciato Milano esprimendo soddisfazione, come ha confermato il...