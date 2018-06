CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I FERRARISTILE CASTELLET Secondo peggior risultato della stagione per Vettel. In Cina si era piazzato ottavo, pur essendo partito dalla pole position, rallentato anche da un contatto dell'aggressivo Verstappen. Ieri il quinto posto, per come sono andate le cose, non lo ha completamente deluso. «Ho perso la gara ancora una volta nel giro iniziale», aveva detto via radio ai box Ferrari, subito dopo la partenza. Poi, appena sceso dalla macchina ha ammesso di aver fatto un errore: «Ero scattato molto bene, veloce, anche troppo. Meglio degli...