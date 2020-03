LO STOP

VENEZIA Nel sempre più travolgente marasma da coronavirus l'unica certezza, per gli oltre 105 mila calciatori veneti, è di non poter scendere in campo per il terzo week end di fila. Pallone-stop in tutta la regione, a prescindere dall'età e dalla categoria, dopo che ieri il Comitato regionale veneto e quello friulano sono arresi al caos ammettendo di non potersi assumere la responsabilità di far giocare bambini e ragazzi, nemmeno con quel porte chiuse annunciato nei giorni scorsi. «Caro Governo ci devi dare risposte chiare una volta per tutte, a prova di errori e di interpretazioni ambigue lo sfogo di Giuseppe Ruzza, presidente del calcio veneto . Purtroppo non ci si capisce più nulla, non c'è cooperazione tra le parti interessate, sappiamo solo che lunedì a Roma è in agenda un consiglio direttivo straordinario della Lega nazionale dilettanti dal quale ci auguriamo lumi su come comportarci per non far correre rischi ai nostri tesserati e alle nostre società».

RETROMARCIA

A causare la retromarcia il decreto governativo del 4 marzo che, nel comma C dell'articolo 1, prima dispone lo stop (sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato) salvo poi impantanarsi consentendo partite e allenamenti senza pubblico precisando però che le associazioni e le società, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del Covid-19 tra atleti, tecnici, dirigenti e tutti gli accompagnatori partecipanti. «Si tratta di una conditio sine qua non che certo non contesto, tuttavia proprio questo è il motivo per cui abbiamo bloccato tutto nuovamente. È davvero troppo complicato per le società dilettantistiche attivarsi in tempi tanto stretti per garantire a centinaia di loro tesserati la necessaria profilassi medica. In che cosa consiste? Non si capisce assolutamente, ci stiamo informando perché il decreto è generico e ci auguriamo che lunedì gli esperti illustrino il tutto in maniera compiuta».

«Noi speravamo in un'interpretazione morbida prosegue Ruzza che si riferisse al decalogo già noto, come l'accuratezza nel lavarsi le mani o l'attenzione a non bere dalle stesse bottigliette e via dicendo. Al contrario ci è stato detto che l'interpretazione deve ritenersi restrittiva, senza aggiungere altro. Ad oggi non ci sono i mezzi per giocare a calcio in sicurezza, non potevano non sospendere tutto. Come il Veneto sono ferme tutte le regioni dell'Area Nord e presumo si accoderanno anche al centro e al sud». Unica eccezione il Trentino che si è accontentato dei chiarimenti della Provincia autonoma.

GIOVANILI SENZA SCUDETTI

Uno stop con gravi ricadute economiche. «Per le società venete stimiamo un mancato introito complessivo da botteghini e bar superiore ai 220 mila euro, figuriamoci se possono sobbarcarsi anche il costo di uno o più medici stabilmente al campo sportivo per sottoporre tutti i ragazzi a non meglio precisati controlli preventivi. Da qui anche la nostra decisione politica sugli allenamenti, lasciando l'opportunità di farli a patto di riuscire ad adempiere alla profilassi medica». Quanto al protrarsi della stagione invece: «Non vedo scappatoie né so come finirà, dobbiamo rivedere tutti i calendari. L'Eccellenza finirà a maggio anziché il 19 aprile, dalla Promozione alla Seconda c'è tempo fino al 30 giugno, Giovanissimi, Allievi e Juniores nazionali credo termineranno a livello regionale senza assegnazione degli scudetti. Inoltre ad oggi dobbiamo annullare il Torneo delle Regioni di calcio a 5 che abbiamo organizzato a Peschiera e la mia impressione è che anche quello di calcio a 11 a Bolzano sia a forte rischio».

Marco De Lazzari

