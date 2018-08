I DEBUTTI Dopo la cerimonia d'iniziazione nello spogliatoio del Psg dove ha interpretato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DEBUTTIDopo la cerimonia d'iniziazione nello spogliatoio del Psg dove ha interpretato Vita spericolata di Vasco Rossi, Gigi Buffon ha cantato anche in Cina, stavolta con tutta la squadra, per festeggiare il suo esordio ufficiale con il club parigino coinciso con il primo titolo nazionale: la Supercoppa di Francia, conquistata a Shenzhen ai danni del Monaco. C'era molta curiosità intorno all'ex capitano bianconero, popolarissimo in estremo oriente tanto che un gruppo di tifosi juventini del posto gli ha dedicato uno striscione in italiano...