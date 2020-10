I CONTAGI

Il calcio affronta nuove emergenze a causa del Covid-19 e resta in stato di allarme. La sfortunata trasferta in Islanda della nazionale Under 21 - che si è conclusa definitivamente solo in tarda serata col rientro dei due giocatori e del componente dello staff risultati positivi, con un volo in sicurezza su Malpensa - ha messo ancor più allo scoperto i rischi cui sono esposti i giocatori nonostante tutte le misure di contenimento adottate.

La sosta per le nazionali non ha impedito che emergessero nuovi casi, dall'Inter che aspetta i risultati degli ultimi test, all'Udinese che ha rinviato l'amichevole con il Pordenone per motivi precauzionali dopo la positività di un componente del gruppo squadra (l'identità non è stata comunicata ma è escluso che si tratti di un giocatore o di un membro dello staff) - dal Monza (tre nuovi positivi, asintomatici) al Brescia (un positivo) in B. Il Verona ha invece comunicato la positività di Antonin Barak riscontrata in seguito a un tampone eseguito nel ritiro della nazion ale Ceca. Alla Roma sono risultati contagiati due giocatori della Under 18. Sospiro di sollievo al Napoli, dove sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati ieri mattina.

Non mancano i timori per il rientro, la settimana prossima, dei tanti giocatori convocati dalle loro nazionali all'estero, mentre nel frattempo si cercherà di chiarire il rapporto con le autorità sanitarie, dalla Asl che ha fermato la trasferta del Napoli a Torino all'ente islandese che ha messo in quarantena gli Azzurrini arrivati a Reykjavik. Gli azzurrini, a Tirrenia, tra un tampone e l'altro, aspettano di sapere se potranno giocare martedì con l'Irlanda a Pisa.

Intanto, i medici dei club di serie A hanno discusso dell'ipotesi di apportare qualche modifica al protocollo. «Se sarà necessario, siamo pronti a modificarlo in minima parte - ha detto il prof. Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e rappresentante dei medici della Serie A nella commissione medica della Figc -, ma è importante che sia seguito. Dobbiamo evitare problemi nel gruppo squadra».

