CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CAMPIONIVENEZIA Per la seconda volta negli ultimi tre anni l'Umana Reyer inizierà il campionato con lo scudetto sul petto. Un orgoglio ma anche la presa di coscienza che «tutti vorranno battere i campioni d'Italia». Coach Walter De Raffaele, livornese, classe 1968, a Venezia dal 2011-2012 da assistente e dal 2016 capo allenatore vincendo due tricolori, una Europe Cup e raggiungendo una Final Four di Champions League, non sente il peso della stagione al via giovedì 26 con Trieste. Scenderete sui parquet col tricolore, che effetto...